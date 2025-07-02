Специалисты сравнили пользу куркумы и имбиря

Куркума и имбирь - съедобные корневища, которые растут горизонтально. Их можно употреблять в сушёном или молотом виде, в цельном виде или в виде добавки. Вот как они влияют на здоровье.

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И куркума, и имбирь отличаются множеством положительных для здоровья свойств. Они богаты антиоксидантами, снимают боль, воспаление, полезны для сердца, успокаивают пищеварение, поддерживают иммунитет.

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При этом немного более выраженным антиоксидантным действием обладает куркума. Всё потому, что в её состав входит соединение куркумин. Но для повышения его биодоступности для организма до 2000% куркуму нужно есть с чёрным перцем.

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