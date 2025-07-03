Чем полезна для здоровья черная смородина

Чёрная смородина богата витамином С, антиоксидантами и другими питательными веществами. Благодаря этому она укрепляет иммунитет, полезна для зрения и не только.

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Поддержание иммунитета. Чёрная смородина отличается антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами. В чашке свежей смородины более 200% суточной нормы витамина С - основного питательного вещества для поддержания иммунитета и борьбы с инфекциями. Содержит эта ягода и другие антиоксиданты - антоцианы. Исследования показывают, что свежая чёрная смородина, её сок или экстракт защищают от диабета 2 типа, сердечных заболеваний, некоторых видов рака.

Облегчение боли в суставах. Масло семян чёрной смородины - это хороший источник гамма-линоленовой кислоты, которая уменьшает воспаление, облегчает симптомы артрита. Также при артрите помогают витамин С и другие антиоксиданты в составе чёрной смородины.

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Улучшение здоровья сердца. В чёрной смородине много антиоксидантов, которые защищают сердце от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Также эта ягода помогает снизить кровяное давление, уровень холестерина, улучшить кровообращение.

Улучшение состояния при синдроме сухого глаза. Чёрная смородина может поддержать здоровье глаз. Жирные кислоты омега-6 и антиоксиданты могут помочь, если у вас синдром сухого глаза.

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