Названы лучшие упражнения для мужчин после 60 лет

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Джуди Лог назвал лучшие упражнения для мужчин после 60 лет. Его слова приводит Men Today.

Эксперт перечислил лучшие упражнения для мужчин после 60 лет
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Тренер заявил, что не стоит выполнять упражнения, при которых голова опускается ниже сердца. По его мнению, они могут привести к головокружению и повышению давления. Вместо отжиманий он рекомендовал упражнения для корпуса и плеч, в частности, упражнение «мертвый жук» и отжимания от стены.

Чтобы снизить давление на кости и суставы, стоит делать обычные приседания без округления спины и подгибания коленей. Отмечается, что они снимают нагрузку с позвоночника и распределяют ее более равномерно. Также нужно выполнять сплит-приседания, при которых одна нога находится впереди, а другая — позади.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.