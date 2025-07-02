Скручивания и планка: как правильно накачать пресс

Упражнения для укрепления мышц живота лучше выполнять в конце тренировки три раза в неделю, сказала НСН Дарья Кожевникова. Накачать пресс помогут динамичные скручивания и упражнение "планка".

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Об этом НСН заявила создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова. Президент России Владимир Путин во время заседания по вопросам развития новых регионов посоветовал, как правильно качать пресс. Президент обратил внимание на юного спортсмена из Геническа во время открытия спортобъектов.

«Я посмотрел, там ребята тренируются за вашей спиной. Вижу, что пресс подкачивают. Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. А так все правильно», — сказал Путин.

По словам Кожевниковой, чтобы накачать пресс, необходимо сочетать динамичные скручивания, но и статические упражнения, такие как планка.

«В идеале прорабатывать мышцы пресса лучше не только динамичными скручиваниями, но и работой в статике. Идеальным вариантом будет сочетание базовых скручиваний (не резких, не инерционных, а осознанных, чтобы человек понимал, где он должен чувствовать напряжение, — многие спортсмены напрягают что угодно, но только не мышцы пресса) с акцентом на сокращение прямой мышцы живота с таким очень хорошим упражнением, как планка. Его можно выполнять, стоя на предплечьях, на ладонях, можно делать боковой вариант планки. Планка очень хорошо работает с мышцами брюшного пресса, потому что это статичная нагрузка, она безопасная и дополняет динамичную работу. Что-то надо прорабатывать динамикой, что-то — статикой», — сказала Кожевникова.

Собеседница НСН добавила, что лучше всего качать пресс в конце тренировки, примерно три раза в неделю.

«Мышцы живота хорошо прорабатывать в конце тренировки, оптимально это делать раза три в неделю. Кто-то качает пресс и по семь раз в неделю. Но один-два раза в неделю — на мой взгляд, маловато. У женщин небольшой перерыв в тренировках может быть обусловлен лишь первыми днями цикла, мужчины же могут не прерываться», — отметила она.

В свою очередь чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев заявил, что укрепить пресс поможет любая физическая активность.

«Любые упражнения, в частности, ходьба, могут влиять на мышцы пресса, так как это стабилизаторы. На них влияет любая активность. Подойдет и планка, если нет ограничений в виде грыж», — заключил он.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что занятие ходьбой даже 15–20 минут в день способно в долгосрочной перспективе дать отличный результат. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».