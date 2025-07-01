Исследователи выяснили, что поможет защититься от инсульта

В рамках недавней работы учёные провели анализ исследований, связанных с витамином D и болезнями сердца. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

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По итогам проведения нового исследования учёные пришли к нескольким выводам. У беременных женщин, которые принимали витамин D, снизился риск развития преэклампсии на 60%, гестационного диабета на 50%, а также преждевременных родов на 40%.

Люди с преддиабетом также могут значительно снизить вероятность развития болезней сердца за счёт приёма витамина D.

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Участники, принимающие статины (для снижения уровня холестерина) или сердечно-сосудистые препараты, имели на 13–17% меньше шансов на возникновение серьёзных сердечно-сосудистых событий.

Эта научная работа предоставляет дополнительные доказательства того, что витамин D важен для профилактики болезней сердца и событий, связанных с ними.

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