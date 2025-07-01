Врач объяснил, чем опасно снижение давления у пожилых людей

Желание снизить давление любой ценой не только бесполезно, но и вредно, особенно для пожилых, рассказал кардиолог Юрий Беленков. В беседе с KP.RU он объяснил опасность неумеренного снижения давления у пожилых людей.

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По словам Беленкова, сбивать давление ниже 120/80 в старшем возрасте уже небезопасно.

«У пожилых людей сужаются сонные артерии. Неумеренное снижение давления чревато недостатком кровоснабжения головного мозга и инсультом», — объяснил врач.

Кардиолог добавил: если между верхним и нижним давлением слишком маленькая разница, это не страшно, но необходимо понять, почему так происходит. Иногда виной тому повышенное нижнее давление, которое даже при нормальном верхнем является признаком гипертонии. Другими возможными причинами Беленков назвал заболевания почек, сосудов, пониженное систолическое (верхнее) давление.

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