Невролог рекомендовала отказаться от привычки лежать в постели без сна

В это время можно заняться чтением, просмотром фильмов или домашними делами. Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова.

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«Если человек не может уснуть дольше чем 15-20 минут, значит, он не хочет спать. Он должен встать и заняться каким-то делом. Но это не значит, что он должен сидеть в телефоне — можно почитать книжку, посмотреть какой-нибудь спокойный фильм, заняться мягкой домашней работой. Но человек должен покинуть постель. Есть такое правило, что у нас кровать только для сна и секса, чтобы не было такой привычки лежать в кровати. Если ты лег в кровать, ты должен уснуть».

Ранее Баранова назвала раннее пробуждение признаком депрессии. Также с психоэмоциональными проблемами может быть связана головная боль.