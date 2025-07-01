Что такое феномен невосприятия сна и кому он грозит

Феномен нарушения восприятия сна или феномен невосприятия сна — патологическое состояние, при котором человек ощущает полное отсутствие сна в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, хотя при этом он спал, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.

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«Иногда утро начинается с тревожной фразы: «Я не сомкнула глаз всю ночь». При этом партнер может уверенно утверждать обратное: «Ты храпела, я слышал». В этом случае речь может идти о довольно распространенном явлении под названием феномен невосприятия сна, которое сопровождает хроническую бессонницу. Человек с такой формой расстройства может действительно спать, — но при этом быть в этом не до конца уверен. Сон становится фрагментарным: человек проваливается в сон на небольшие отрезки времени, которые не фиксируются как полноценные. Вместо ощущения отдыха он помнит, как просыпался, ворочался, смотрел в потолок, тянулся за телефоном, думал, злился и снова пытался уснуть. Эмоциональная окраска этих моментов намного ярче, чем нейтральное состояние сна, и именно они откладываются в памяти. Это создает субъективное ощущение: «Я не спал вообще», — объяснила доктор.

Чтобы диагностировать это состояние, нужно провести исследование сна медицинским оборудованием (компьютерная сомнография или полисомнография).