Врач рассказала об опасности переизбытка кальция в организме

Всем известно, что кальций – важнейший микроэлемент, от которого зависит прочность костей, зубов, ногтей. Он также необходим для жизнедеятельности разных систем организма – проведения нервных импульсов, работы пищеварительной системы, функционирования ряда ферментов и гормонов. Именно поэтому многие считают, что переизбытка кальция быть не может – но это не так. Слишком высокий уровень кальция в организме приводит к проблемам со здоровьем.

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Специалисты говорят о том, что тем, кто не придерживается особых диет, риск дефицита кальция особо не грозит. Организм получает его из пищи: молочных продуктов, овощей – шпината, капусты, брокколи. Принимать кальций дополнительно может потребоваться пожилым людям для профилактики остеопороза или женщинам в период менопаузы. По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», многие сегодня сами назначают себе добавки с кальцием, думая, что их прием необходим. Однако, неверная дозировка может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Состояние, связанное с переизбытком кальция, называют гиперкальцимией. И в случае, если она вызвана заболеванием, и в случае, если к ней привело злоупотребление добавками – появляются проблемы: нарушается мочеиспускание, возникают камни в почках, развивается мышечная слабость, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, когда на стенках образуются отложения кальция, из-за которых нарушается кровоток и увеличивается риск инсультов и инфарктов.

Уровень кальция в организме можно выявить с помощью лабораторных анализов – исследований на кальций общий, кальций ионизированный. Врач может дать рекомендацию проверить уровень витамина D (25-OH витамин D), уровня кальциферола, а также сдать анализ на паратгормон (при подозрении на дисфункцию паращитовидной железы, при которой метаболизм кальция нарушается).

Любые добавки, включая те, в которых содержится кальций, нельзя принимать «на всякий случай» – для их назначения существуют четкие показания.