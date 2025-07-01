Специалист призвала отказаться от привычного хранения зубной щетки

Ортодонт Ханира Санчес заявила, что при хранении зубной щетки многие люди совершают две распространенные ошибки. Их врач назвала изданию 20minutos.

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«Люди думают, что колпачок защищает зубную щетку, тогда как на самом деле влага, застрявшая между щетинками, способствует росту на них грибков и бактерий», — пояснила Санчес.

Людям, которые не готовы отказаться от использования колпачка, она посоветовала выбирать вентилируемые варианты и закрывать зубную щетку только после того, как она полностью высохнет.

Кроме того, стакан, в котором находится зубная щетка, необходимо хранить в закрытом шкафу, чтобы предотвратить загрязнение вредными частицами, содержащимся в воздухе, особенно если рядом располагается унитаз. В заключение Санчес призвала отказаться от хранения нескольких зубных щеток в одном стакане, как это привыкли делать многие люди, поскольку так они будут загрязнять друг друга.

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