Что будет, если регулярно есть рыбу

Согласно Диетическим рекомендациям для американцев, здоровым взрослым нужно есть 230-280 г рыбы в неделю. Вот как это повлияет на ваш организм.

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Улучшение здоровья сердца. Рыба, особенно жирная холодноводная (к примеру, лосось), даёт организму омега-3. Исследования демонстрируют, что на каждые 20 г рыбы в сутки, которые вы едите, вероятность столкнуться с болезнями сердца и риск смертности снижается на 4%.

Поддержание беременности. Из рыбы вы получите питательные вещества, поддерживающие развитие мозга ребёнка. Также это снижает риск преждевременных родов, но сосредоточьтесь на употреблении лосося и трески (в них мало ртути).

Получение когнитивных преимуществ. Рыба содержит питательные вещества, поддерживающие здоровье мозга. Это в том числе витамин B12, холин и жирные кислоты омега-3. Согласно научным данным, употребление рыбы связано с уменьшением развития болезни Альцгеймера и лёгкого снижения когнитивных способностей.

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Улучшение психического здоровья. Дело в том, что низкий уровень витамина D и жирных кислот омега-3 связывают с депрессивными расстройствами.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление эксперты связывают с множеством болезней. В том числе с раком, заболеваниями сердца, артритом, диабетом. Омега-3 жирные кислоты - одни из лучших веществ, помогающих справиться с этим воспалением.

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