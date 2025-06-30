Названы два популярных продукта, убивающих здоровье

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что многие люди ежедневно употребляют два продукта, которые убивают здоровье. Их он назвал в разговоре с изданием El Español.

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«Регулярное употребление сахара и рафинированной муки, согласно многочисленным исследованиям, коррелирует с ростом заболеваемости раком», — предупредил Рохас.

По словам специалиста, эти два продукта также приводят к возникновению патологий сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета.

Сахар и рафинированная мука в основном встречаются в ультраобработанных продуктах. Они приводят к резкому скачку уровня глюкозы в крови, на что выбросом инсулина немедленно реагирует поджелудочная железа, а если это происходит постоянно, то метаболическая система изнашивается, заключил Рохас.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова призвала отказаться от интервального голодания. По ее словам, такой тип питания чреват возникновением проблем с психикой.