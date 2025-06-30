Быстрее, выше, сильнее не нужно: почему HIIT-тренировки больше не в моде

В последнее время мир фитнеса переживает серьезный поворот: от бешеных темпов, счетчиков калорий и изнуряющего HIIT (high intensity interval training) люди все чаще переходят к более мягким и устойчивым форматам нагрузки. Причин — множество: от общего выгорания и повышенного уровня стресса до переоценки ценностей в сторону заботы о теле, а не борьбы с ним. И это, наверное, правильно: из любви всегда получается лучше, чем из чувства вины, что опять что-то не получилось. Фитнес-тренер Наталья Романова рассказала, что пришло на смену высокоинтервальной тренировке — и как заниматься спортом теперь, чтобы получать и результат, и удовольствие?

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Слушайте тело, а не секундомер

Тренд на осознанность добрался и до спорта. Все больше тренеров учат не «добивать» себя, а слышать сигналы тела: где хватит, где стоит остановиться. И это не лень, а адаптивный подход — особенно важный после 40. Пульс — ориентир, но не единственный. Оказывается (вот чудеса!) можно еще и испытывать настоящее удовольствие от спорта, а не только страдать и мучаться.

Если раньше о дне отдыха вспоминали как о слабости, то сегодня это полноценный элемент плана.

«Растяжка, массаж, сауна, дыхательные практики и даже сон стали частью фитнес-программы. Без восстановления нет роста — и это не метафора, а физиология: мышца укрепляется, когда отдыхает. Планируйте отдых с тем же вниманием, что и тренировку», — объясняет эксперт.

Мягкие форматы: пилатес, функционал, йога

На смену HIIT пришли функциональные форматы с упором на улучшение осанки, повышение мобильности и устойчивости. Пилатес, йога и их современные гибриды — это не так уж и легко, как кажется со стороны, но очень грамотно по отношению к себе, ведь они дают силу и выносливость без износа. Такие тренировки особенно ценны для женщин после 35: укрепляют глубокие мышцы, снимают зажимы и поддерживают гормональный баланс.

Цель — не пресс кубиками, а здоровье в любом возрасте

Сдвиг цели — это очень важный сдвиг мышления. Тренироваться ради долголетия, крепких суставов и ясной головы стало новым стандартом.

«В моду входят циклы, где в одном занятии учитываются и силовая часть, и дыхание, и координация. Такая тренировка работает на тело и мозг одновременно — это уже не тренд, а новая норма», — говорит фитнес-тренер.

Движение каждый день, но в разных формах

Еще один сдвиг — от 3–4 изматывающих тренировок в неделю к ежедневной активности, пусть и короткой. Танцы, прогулки, ролики, лестница вместо лифта — фитнес стал частью жизни, а не отдельной ее зоной. Главное — двигаться регулярно, но без перегрузок. 20–30 минут в день, но стабильно, дают лучший эффект, чем одна сессия изнурительного кардио раз в неделю.