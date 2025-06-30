Кому стоит воздержаться от употребления горошка

Зеленый горошек добавляют в различные блюда и многие любят есть его свежим, когда созревает урожай. Однако есть болезни, при которых эти бобовые есть вредно, сообщил канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

© Unsplash

Противопоказан продукт тем, у кого диагностирован гастрит, язва или синдром раздраженного кишечника. В зеленом горошке слишком много растительных волокон и углеводов, которые перевариваются очень тяжело при нарушенной моторике ЖКТ, отметила нутрициолог Екатерина Гузман.

Она обратила внимание, что в горошке есть витамин K, способствующий сворачиванию крови. Пациентам, принимающим антикоагулянты или склонным к тромбозам, важно контролировать количество этого витамина, так как его избыток снизит эффективность лекарств и увеличит риск осложнений.

Также в продукте много пуринов, которые при расщеплении превращаются в мочевую кислоту. Рост ее уровня опасен при подагре и любых заболеваний почек, заключила специалист.

«ГлагоL» напомнил ранее, что заботиться о своей поджелудочной железе нужно не тогда, когда есть чувство боли, а пока все хорошо. Если подобрать правильное питание, проблем в будущем можно будет избежать.