Привычки, которые избавят от приливов в менопаузу

Есть способы облегчить неприятные побочные эффекты менопаузы. Доктор Бронвин Махтани перечислила несколько утренних ритуалов, которые помогают бороться с приливами.

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Утренняя гидратация с электролитами. Напиток с магнием и микроэлементами помогает организму восстановить электролитный баланс, который отвечает за контроль уровня кортизола, температуры тела, уменьшение приливов в течение дня.

10-минутная лёгкая йога или растяжка при естественном освещении. Витамин D крайне важен для здоровья и крепости костей, укрепления иммунной системы. По словам доктора Махтани, интенсивная физическая активность на свежем воздухе в течение 10 минут защищает от приливов. Это улучшает кровообращение, снижает выбросы кортизола.

Обливание лица холодной водой или контрастный душ. Под воздействием холода активизируется блуждающий нерв. Помочь в этом может кратковременное умывание или холодный душ с утра.

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Адаптогенный травяной чай (например, ашваганда или родиола). Он помогает снять стресс, улучшает пищеварение, сон, останавливает приливы.

⁠Завтрак с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара. Например, это яйца с авокадо. Такой завтрак помогает регулировать уровень инсулина, что минимизирует воспалительные реакции, ухудшающие проявление приливов.

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