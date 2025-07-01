Почему кислоты омега-3 важны и где их найти

Жирные кислоты омега-3 полезны для всего организма в целом. В растительных продуктах в отличие от рыбы содержится только альфа-линоленовая кислота (АЛК). Она частично преобразовывается в омега-3 в нашем организме.

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Льняное семя. Это один из лучших источников омега-3. Одна столовая ложка таких семян содержит около 2,35 г АЛК, а столовая ложка льняного масла - 7,26 АЛК.

Семена чиа. Их часто называют суперпродуктом. Содержат эти семена клетчатку, минералы, антиоксиданты, омега-3. Из 28 г вы получите 5,06 г АЛК.

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Грецкие орехи. В порции (28 г) английских грецких орехов - 2,57 г АЛК, а в такой же порции чёрных грецких орехов - 0,76 г АЛК.

Соевые бобы. Это хороший источник белка. Всего одна столовая ложка соевого масла даст вам 0,92 г АЛК.

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