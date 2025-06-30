Здоровье ног в старшем возрасте: не совершайте эти шесть ошибок

Серьезным заболеваниям ног у людей старшего возраста предшествую ряд признаков их развития, которые спровоцировали они сами ошибками в образе жизни. Всего автор канала «Здоровая жизнь» насчитал шесть подобных ошибок.

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Первой он назвал длительное сидение без движения ног. Второй — недостаточное употребление белка для поддержки мышц. Третьей — употребление человеком продуктов, которые вызывают воспаление в мышцах и блокируют кровообращение.

В четвертых, пишет он, люди ошибаются, когда думают, что движений руками хватит для поддержания активности тела. Кроме того, нельзя игнорировать осанку и ровность тела при ходьбе или сидении. Также он отметил, что не стоит думать о том, что силу в ногах слишком поздно восстановить. Для восстановления здоровья ног есть ряд врачебных рекомендаций.

«ГлагоL» сообщал, что риск развития хронической боли в пояснице могут снизить длительные ежедневные прогулки, доказали ученые Норвежского университета науки и технологий. Оказалось, что у гуляющих более 100 минут ежедневно риск развития хронической боли в нижней части спины был на 23% меньше по сравнению с теми, кто проводил в движении менее 78 минут.