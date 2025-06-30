Глобальное ожирение: какие шаги помогут спасти здоровье нации

Ожирение сегодня многие эксперты называют «эпидемией 21 века». Лишний вес представляет угрозу для здоровья, провоцирующую развитие серьёзных заболеваний и проблем с психоэмоциональным состоянием у взрослых и детей. В редакции «КП» прошёл круглый стол «Эпидемия 2.0: ненужный вес в период цифровой эпохи», на котором эксперты искали возможности повлиять на ситуацию.

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Организаторами круглого стола выступили «Комсомольская правда» и Союз «Здоровье Здоровых».

Школы здоровья: возрождение прошлого опыта

Александр Разумов, академик РАН, президент Союза «Здоровье Здоровых», президент Национальной курортной ассоциации, поделился данными о здоровье школьников, подчеркнув, что это именно та популяция, которая может в дальнейшем решить все «демографические недостатки», существующие в нашем обществе.

«У нас в стране 17,5 млн школьников, а здоровых – примерно 3 млн. Это тот резерв, на который сегодня может рассчитывать государство», – акцентировал он актуальность проблемы.

И, по его словам, важно понять, насколько социальная, медицинская, образовательная и спортивная «курации» смогут улучшить эту ситуацию.

В качестве положительного опыта он привёл проект, реализованный в Москве в 1999 – 2005 годах, когда было создано 35 школ здоровья. Это вид государственного образовательного учреждения, но с расширенным арсеналом медицинских услуг и подходами по формированию медицинской культуры у детей и педагогов.

Основными эксперт считает три направления работы: первое – создание здоровьесберегающих технологий, второе – пропаганда здорового образа жизни и культуры здоровья и третье – лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия.

Школы здоровья необходимо возрождать, уверен Александр Разумов. При разработке программ на первое место эксперт поставил борьбу с гиподинамией и ожирением, далее – нарушением осанки и сколиозом, снижением остроты зрения, а также повышенной утомляемостью и психоневрологическими проявлениями.

Экология, спорт и питание

Лидер Движения «Здоровье Здоровых», зампред комитета ГД по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов привёл данные статистики: «40% людей страдают ожирением в стране – вдумайтесь, никогда таких цифр не было». Причём, отметил он, это касается не только мегаполисов, но и сельской местности.

Одна из причин, считает эксперт, это недостаток физической активности. Так, в школах порядка половины детей освобождены от физкультуры.

«Минпросвещения, Минобразования, Минспорта, Минздрав – мы до сих пор не можем собрать четыре этих ведомства для того, чтобы выработать политику, в том числе, и двигательной активности людей, особенно – детей, которые требуют бережного подхода. Это так называемая лечебная физкультура, а не освобождение от спорта. Это тоже возможность с раннего детства исправить здоровье ребёнка», – отметил Вячеслав Фетисов.

Второе основополагающее направление, по его мнению, – это решение вопросов, связанных с качеством питания.

«Здоровье человека зависит от качества воды, которую он пьёт, от воздуха, которым он дышит, и продуктов питания, которые он потребляет. Здесь необходим контроль. Моё поколение – возьмём пацанов, которые выросли в бараках, в хрущёвках, потом пришли в спортивные секции и весь мир обыгрывали. Чем мы питались? Пили воду из-под крана – качественную, хлеб, курочка и так далее. Если котлета, значит, она бабушкой сделана», – поделился он.

В связи с этим актуальным, по его мнению, остаётся вопрос качества школьного питания. Новые школы, согласно современным стандартам, оснащаются дорогостоящим оборудованием, однако качество поставляемых продуктов контролируется недостаточно.

Решением проблемы может стать введение персональной ответственности поставщиков, если следствием нарушения будет пожизненное лишение их права поставлять продукты питания в общеобразовательные учреждения. Такая практика есть в мире, подчеркнул Вячеслав Фетисов. Также он считает, что детям на стол, в первую очередь, должны попадать продукты, выращенные местными фермерами.

Акцент на просвещение

Во всём мире сегодня трендом стала медицина персонализированная, напомнил генеральный директор Союза «Здоровье Здоровых», федеральный координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины АСИ — руководитель проектного офиса направления «превентивная медицина» НТИ Сергей Чудаков.

«Уверен, что медики и помогающие специалисты, безусловно, все вместе в состоянии достигнуть понимания внутри профессиональных и околопрофессиональных сообществ, как сделать всё правильно. Самый главный вопрос возникает: а что будут делать люди? Если люди не будут эти рекомендации использовать, то можно сказать, что эти усилия бессмысленны», – поделился он, подчеркнув важность просветительской работы. «Надо понимать, что болезнецентрический сценарий здравоохранения сформировал социум. Не медики – авторы этой ситуации, а люди. Людям не очень хочется тратить большое количество усилий для того, чтобы заниматься собой. Гораздо удобнее перепоручить себя доктору, который должен за 12 минут приёма суметь управлять его здоровьем. Это нереально абсолютно. И усилия людей здесь не менее важны, чем усилия государства», – считает Сергей Чудаков.

В связи с этим, важно инициировать проекты просветительского характера, направленные на формирование здоровых привычек. Одним из них стал марафон «Стройнеем вместе всей страной», который уже стартовал.

Баланс в питании

Тему правильного питания продолжила в своём выступлении Екатерина Леушина, руководитель направления «Связи с общественностью» компании NL International – стратегического партнёра Союза «Здоровье здоровых» в направлении «персонализированное питание», как представитель социально ориентированного бизнеса. Компания является ведущим российским производителем продуктов для поддержания здоровья и красоты и сегодня видит свою миссию в укреплении здоровья нации.

Эксперт обратила внимание на прогноз Минздрава РФ: если не предпринять своевременные и эффективные меры, то к 2035 году уже 73% нашего населения будут иметь избыточную массу тела.

«Как мы себя чувствуем, как мы выглядим, какова структура нашего тела – это всё отражение того, что мы едим. Ритм жизни современного человека стал очень динамичным, особенно, за последние 20 лет. Нам просто некогда, а порой даже негде нормально и полноценно питаться. Люди, которые живут в диджитальном мире, просто забывают это делать. Отсюда наши проблемы. Несбалансированное питание, отсутствие питания, неправильное питание ведёт к дефицитам важных элементов, необходимых для полноценного функционирования организма», – рассказала Екатерина Леушина.

Так, согласно данным исследований, каждый второй ребёнок и каждый четвёртый взрослый имеют сегодня недостаток по трём и более витаминам. Однако, даже если стараться питаться сбалансированно и формировать свой рацион по количеству белков, жиров и углеводов, то это не исправит ситуацию.

Проблема в том, что современные продукты питания имеют сниженное количество микронутриентов, и компенсировать недостаток без увеличения дневного калоража невозможно. Выход – обогащение рациона продуктами функционального питания, биологически активными добавками, витаминно-минеральными комплексами.

В завершении круглого стола участники обменялись мнениями.