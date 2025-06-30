Врач перечислила «невидимых врагов» похудения

Чтобы избавиться от жира на животе, для начала запустив процесс его сжигания, который как будто остановился, лучше сделать ставку на "медленные изменения". Они работают эффективнее быстрых диет. Есть еще одно правило: дело не только в количестве еды, а в ее качестве. Подробнее об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, объясняя, почему человек "ест как все", в "живот у него растет".

© Unsplash

Правильное питание и активность - даже небольшие изменения в привычках способны обеспечить стабильный результат.

"Замените сладкий йогурт на натуральный, добавьте десять минут ходьбы", - посоветовал врач.

Он также напомнил, что не только сахар и быстрые углеводы являются главными провокаторами резкого повышения инсулина, который превращает глюкозу в жир (особенно "ярко" этот процесс сказывается на талии).

Опасен и алкоголь. "Невидимый враг" связан с гормональным дисбалансом и замедленным метаболизмом. На самом деле спиртные напитки, как и перекусы с чаем и десертом, а также привычка все заедать хлебом, годами мешают избавиться от живота.

"Замените белый хлеб на цельнозерновой, а сладкие перекусы - на орехи или яблоки", - посоветовал Марк Гадзиян.

Он еще раз подчеркнул, что пивной живот - это не миф. А "сидячая работа", особенно в сочетании с сериалами, является идеальным рецептом для получения "офисного живота".