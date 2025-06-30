Назван самый полезный вид тепловой терапии

Горячая ванна может приносить больше пользы для здоровья, чем классическая сауна — об этом сообщили ученые из Университета Орегона. Они сравнили три вида тепловой терапии: сухую сауну, инфракрасную и погружение в горячую воду. Оказалось, что именно ванна сильнее всего повышает температуру тела, активируя полезные физиологические процессы. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Physiology.

© Lenta.ru

Повышение температуры запускает усиленный кровоток, снижает давление и стимулирует иммунную систему. Участники — 20 молодых людей, регулярно занимающихся спортом — после ванны демонстрировали более выраженный «ответ» организма: в их крови повышались уровни цитокинов и активизировались иммунные клетки. Этого не наблюдалось после сауны.

По словам исследователей, эффект связан с тем, что тело в воде хуже охлаждается — пот испаряется медленнее, и организм испытывает более мощный тепловой стресс. Это может быть полезным тренировочным фактором, особенно для тех, кто не может или не хочет заниматься спортом.

Регулярные горячие ванны способны укреплять сосуды, снижать воспалительные процессы и положительно влиять на общее состояние организма — при разумном подходе и медицинском одобрении.

Ранее ученые установили, что холодная вода тоже влияет на здоровье — но совсем иначе. Краткий курс холодных ванн способен активировать в организме процесс аутофагии — клеточного самоочищения, связанного с замедлением старения.