Как женщинам тренироваться по фазам цикла и зачем это нужно

Фитнес по-женски: командуют гормоны, а не календарь
Женский организм устроен очень сложно и работает циклично, а менструальный цикл — не помеха тренировкам, как часто принято думать. Разные фазы сопровождаются изменением уровня гормонов, что влияет на выносливость, силу, мотивацию и даже болевой порог. Если прислушаться к телу и подстроить под него физическую активность, результат будет не только эффективнее, но и безопаснее. Гинеколог Ольга Баранова дала советы, как превратить цикл в личный фитнес-гид.
Менструация: отдых и восстановление
В первые дни цикла уровень гормонов минимален. Организм занят очищением, а энергии — как правило, на нуле. «Лучше снизить интенсивность, переключиться на мягкую йогу, дыхательные практики или просто прогулки на свежем воздухе. Это время для мягкой заботы о себе. Слушайте тело и дайте ему возможность восстановиться — оно отблагодарит позже», — объясняет эксперт.
Фолликулярная фаза: время строить
После окончания менструации уровень эстрогенов начинает расти, появляется прилив сил, мотивации и бодрости. Это лучший момент для силовых тренировок, кроссфита, бега или интервальных нагрузок. Тело охотно откликается на нагрузку, мышцы быстрее восстанавливаются. Главное — не упустить этот мощный ресурс и не бояться давать себе немного больше.
Овуляция: пик формы и вдохновения
Период овуляции — это время максимальной физической формы. Энергия бьет ключом, растет болевой порог и выносливость.
«Можно ставить личные рекорды, пробовать новые типы активности, идти на танцы, хайкинг, функциональные тренировки. Однако повышенный уровень эстрогена делает суставы немного менее стабильными — не забывайте про разминку и технику безопасности», — советует врач.
Лютеиновая фаза: замедление и забота
После овуляции в организме нарастает уровень прогестерона. Появляется вялость, раздражительность, возможны отеки. Хорошо подойдут умеренные нагрузки: пилатес, плавание, растяжка, суставная гимнастика. Организм готовится к менструации, и перегрузки могут вызвать лишний стресс. Лучше делать ставку на стабильность и ритм, чем на интенсивность.
Слушать себя — важнее любой схемы
Самый главный совет — не загонять себя в рамки, даже если они научно обоснованы. Цикл у всех индивидуальный, и даже в одной и той же фазе ощущение может меняться от месяца к месяцу.
«Уважайте сигналы своего тела: если ну очень хочется лечь с пледом, а не качать пресс — выберите плед, будьте к себе нежнее», — подытоживает специалист по женскому здоровью.