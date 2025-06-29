Как женщинам тренироваться по фазам цикла и зачем это нужно

Женский организм устроен очень сложно и работает циклично, а менструальный цикл — не помеха тренировкам, как часто принято думать. Разные фазы сопровождаются изменением уровня гормонов, что влияет на выносливость, силу, мотивацию и даже болевой порог. Если прислушаться к телу и подстроить под него физическую активность, результат будет не только эффективнее, но и безопаснее. Гинеколог Ольга Баранова дала советы, как превратить цикл в личный фитнес-гид.

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Менструация: отдых и восстановление

В первые дни цикла уровень гормонов минимален. Организм занят очищением, а энергии — как правило, на нуле. «Лучше снизить интенсивность, переключиться на мягкую йогу, дыхательные практики или просто прогулки на свежем воздухе. Это время для мягкой заботы о себе. Слушайте тело и дайте ему возможность восстановиться — оно отблагодарит позже», — объясняет эксперт.

Фолликулярная фаза: время строить

После окончания менструации уровень эстрогенов начинает расти, появляется прилив сил, мотивации и бодрости. Это лучший момент для силовых тренировок, кроссфита, бега или интервальных нагрузок. Тело охотно откликается на нагрузку, мышцы быстрее восстанавливаются. Главное — не упустить этот мощный ресурс и не бояться давать себе немного больше.

Овуляция: пик формы и вдохновения

Период овуляции — это время максимальной физической формы. Энергия бьет ключом, растет болевой порог и выносливость.

«Можно ставить личные рекорды, пробовать новые типы активности, идти на танцы, хайкинг, функциональные тренировки. Однако повышенный уровень эстрогена делает суставы немного менее стабильными — не забывайте про разминку и технику безопасности», — советует врач.

Лютеиновая фаза: замедление и забота

После овуляции в организме нарастает уровень прогестерона. Появляется вялость, раздражительность, возможны отеки. Хорошо подойдут умеренные нагрузки: пилатес, плавание, растяжка, суставная гимнастика. Организм готовится к менструации, и перегрузки могут вызвать лишний стресс. Лучше делать ставку на стабильность и ритм, чем на интенсивность.

Слушать себя — важнее любой схемы

Самый главный совет — не загонять себя в рамки, даже если они научно обоснованы. Цикл у всех индивидуальный, и даже в одной и той же фазе ощущение может меняться от месяца к месяцу.