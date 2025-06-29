Как снизить риски нанести вред здоровью татуировкой

Татуировки по-прежнему очень популярны у молодежи, причем в моду вошли не локальные, а крупные тату, покрывающие целиком поверхность рук, ног, спины. Какие риски несут татуировки и как за ними ухаживать, чтобы минимизировать возможный ущерб здоровью, рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

"Одна из основных функций нашей кожи - это барьерная, то есть защита всего организма от внешней среды. Татуировка представляет собой процесс введения пигмента в средние слои дермы и сохраняется в коже за счет поглощения пигмента иммунными клетками - макрофагами. При проникновении пигмента в кожи макрофагами он воспринимается как чужеродный агент и для нейтрализации поглощается ими, так пигмент сохраняется в коже на многие года", - пояснил доктор Силин.

При внутрикожном введении пигмента происходит повреждение кожного покрова, а это - входные ворота для проникновения инфекции. Поэтому если уж решились нанести тату, нужно правильно ухаживать за кожей в данном месте.

Дерматовенеролог дал несколько советов:

Необходимо очищать кожу средствами с антибактериальным эффектом (очищающие гели, мыло).

Средства на основе спирта лучше не использовать. Правильно обрабатывать место татуировки ранозаживляющим кремом (обычно на основе декспантенола), защищать татуировку повязкой от грязи и пыли при прогулках или работе.

Лучше избегать на время заживления посещения бани, сауны, бассейна, старайтесь не чесать и не сдирать образующиеся корки.

Что должно насторожить?

Иногда возникают инфекционные и неинфекционные осложнения.

Инфекционные осложнения могут быть при неправильном нанесении татуировки - при использовании нестерильных красителей и инструментария, несоблюдении мер асептики и антисептики персоналом, наносящим татуировки, и при неправильном уходе за раной. Неинфекционные осложнения - это аллергические реакции, возникающие на такие аллергены, как пигменты, масла и заживляющие пленки. Эти реакции могут проявляться в виде контактного дерматита, анафилактических реакций, фотодерматита.