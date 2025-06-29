Врач-дерматолог рассказал, как снизить риски нанести вред здоровью татуировкой

Российская Газета

Татуировки по-прежнему очень популярны у молодежи, причем в моду вошли не локальные, а крупные тату, покрывающие целиком поверхность рук, ног, спины. Какие риски несут татуировки и как за ними ухаживать, чтобы минимизировать возможный ущерб здоровью, рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

Как снизить риски нанести вред здоровью татуировкой
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"Одна из основных функций нашей кожи - это барьерная, то есть защита всего организма от внешней среды. Татуировка представляет собой процесс введения пигмента в средние слои дермы и сохраняется в коже за счет поглощения пигмента иммунными клетками - макрофагами. При проникновении пигмента в кожи макрофагами он воспринимается как чужеродный агент и для нейтрализации поглощается ими, так пигмент сохраняется в коже на многие года", - пояснил доктор Силин.

При внутрикожном введении пигмента происходит повреждение кожного покрова, а это - входные ворота для проникновения инфекции. Поэтому если уж решились нанести тату, нужно правильно ухаживать за кожей в данном месте.

Дерматовенеролог дал несколько советов:

  • Необходимо очищать кожу средствами с антибактериальным эффектом (очищающие гели, мыло).
  • Средства на основе спирта лучше не использовать. Правильно обрабатывать место татуировки ранозаживляющим кремом (обычно на основе декспантенола), защищать татуировку повязкой от грязи и пыли при прогулках или работе.
  • Лучше избегать на время заживления посещения бани, сауны, бассейна, старайтесь не чесать и не сдирать образующиеся корки.

Что должно насторожить?

Иногда возникают инфекционные и неинфекционные осложнения.

  1. Инфекционные осложнения могут быть при неправильном нанесении татуировки - при использовании нестерильных красителей и инструментария, несоблюдении мер асептики и антисептики персоналом, наносящим татуировки, и при неправильном уходе за раной.
  2. Неинфекционные осложнения - это аллергические реакции, возникающие на такие аллергены, как пигменты, масла и заживляющие пленки. Эти реакции могут проявляться в виде контактного дерматита, анафилактических реакций, фотодерматита.
"Гораздо реже, но все же возникают и более опасные неинфекционные осложнения татуировки - злокачественные новообразования кожи и келоидные рубцы. Для них характерно возвышение над поверхностью кожи, распространение за пределы татуировки, выраженная болезненность", - предупредил эксперт.