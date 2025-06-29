Названы пять групп продуктов, подавляющих чувство голода

Контролировать аппетит при снижении веса помогают пять групп продуктов: полезные жиры, белки, клетчатка, медленно усваиваемые углеводы и зеленые листовые овощи. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог Мария АбиХанна, практикующая в Объединенных Арабских Эмиратах.

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По ее словам, худеющим не стоит забывать о продуктах, содержащих полезные жиры, таких как авокадо, ореховая паста и жирная рыба (например, скумбрия).

«Небольшое количество жиров помогает организму усваивать витамины и минералы, включая витамин D, и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила специалист.

Белки также продлевают чувство насыщения и помогают заранее предотвратить приступы голода.

«Взрослым женщинам в среднем требуется около 45 граммов белка в день, а мужчинам — около 55 граммов. Набрать необходимую норму помогают яйца, греческий йогурт и стручковая фасоль», — уточнила эксперт.

Насыщающий эффект оказывает и клетчатка, содержащаяся в семенах чиа, овсе и чечевице. Она не переваривается в кишечнике и не повышает уровень сахара в крови, что замедляет пищеварение и способствует стабильности аппетита.

Другим важным компонентом являются зеленые листовые овощи, такие как брокколи и огурцы. Они помогают увеличить объем порции без потребления дополнительных калорий.

Диетолог также посоветовала не пренебрегать медленными углеводами, которые содержатся в крупах и сладком картофеле. Они усваиваются медленно, обеспечивая организм энергией без резких скачков сахара в крови.