Как можно использовать сорняки для здоровья и какие точно нужно выкидывать

В начале июля начинается сезон сбора диких трав. Потомственная травница Мария Дьяченко рассказала, как можно использовать сорняки, которые огородники удаляют со своих грядок.

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Любые растения, выросшие без участия человека, — это дикоросы. В их число входят травы, деревья, кусты, сорняки. Я травница, можно сказать, витаминного профиля. Люблю использовать собранные растения для профилактики заболеваний. Все думают, что сныть, крапива, лебеда и прочие сорняки — это растения, которые раньше ели в голодные годы, от безысходности. На самом деле дикоросы для нас — витаминная, живая пища. Продукты питания все чаще приезжают издалека. Их везут зелеными. А ведь витамины и микроэлементы плоды накапливают, когда они совсем спелые. Добавив собранные вами травы, можно восполнить недостаток полезных веществ. Возьмем один из самых распространенных огородных сорняков — сныть. Растение содержит богатейший состав витаминов и микроэлементов. У него нет побочных эффектов, противопоказаний. Сныть не уступает по вкусу шпинату, но ее не надо растить, покупать в магазине. Самые вкусные, нежные, молодые листочки используем в салаты. Из подросших можно сделать пюре. Кто-то сныть квасит. Способ квашения такой же, как в случае с капустой. Многие травы, сорняки мы можем засаливать, делать микс и потом приправлять ими супы. Можно их подсушить, перемолоть и приправлять горячие блюда. В общем, способов получить содержащиеся в травах полезные элементы много. Мы сейчас все научены: нутрициологи советуют диеты, Рассказывают про важность восполнения дефицита каких-то элементов в организме. И отправляют в аптеку — покупать калий, магний, селен… При этом в горсти дикоросов содержится целая таблица Менделеева. И она поставляется самой природой совершенно бесплатно.

Жечь не будет

Экстракт крапивы повышает уровень антиоксидантов. В листьях этого растения много питательных веществ, в том числе витаминов С и группы В, кальция, железа, магния, калия. Чтобы устранить жгучесть, растение обдают кипятком. Затем его можно добавлять в салаты, супы, омлеты и даже десерты.

Одуванчики жуй

Листья одуванчика богаты питательными веществами: это и витамин С, К1, калий, магний, бета-каротин. Они горчат, так что много вы их не съедите. Впрочем, много и не надо. Достаточно добавить в салат пять листиков. Одуванчик используют для приготовления салатов и борщей.

Вместо петрушки

Купырь лесной — вкусный, ароматный родственник петрушки, укропа, тмина. Зелень у него такая же ароматная. Высота — до 1,5 метра. Молодые листья и стебли используют в супах и ботвиньях, делают витаминные салаты. В салатах, кстати, лучше сочетать купырь с другими зелеными дикорастущими травами, не обладающими сильным пряным ароматом. Будьте осторожны: купырь можно перепутать с несколькими ядовитыми растениями.

Лимонад с щавелем

Щавелевая кислота помогает правильной работе кишечника. Популярные блюда с щавелем — супы. Добавляют его в салаты и соусы, используют в тушеных и отварных блюдах, начинках выпечки. С ним даже готовят лимонады.

Мать-и-мачеха от простуды

Мать-и-мачеха съедобна, ее можно использовать в пищу. Сок растения применяют, чтобы вылечиться от простуды, кашля. Молодые листья и цветы подходят для салатов, супов. В народной медицине ее используют для улучшения пищеварения и повышения аппетита.

Лебеды объелся

Лебеда — родственник шпината, хотя у нас это обычный сорняк, растущий между грядок. Содержит большое количество витамина С, железа, растительные белки. Молодые листья и побеги можно употреблять в пищу в сыром виде, добавлять в салаты, супы, другие блюда.

Почти как шпинат

Мокрица — сорняк, который обычно выкидывают. А зря — в ней есть витамины С, Е, К, калий, кальций, магний, селен. На вкус растение нежное, слегка сладковатое, при термической обработке напоминает шпинат. Мокрицу можно добавлять в салаты, супы, начинки для выпечки.

Подорожник положи

Листья подорожника в народной медицине используются как наружное средство при ранах, ссадинах, фурункулах и язвах. Однако растение можно использовать и в кулинарии. Из листьев готовят супы, салаты, закуски, жареные блюда, их консервируют и маринуют. Из корешков заваривают напитки. Очень популярен чай, облегчающий похмельный синдром.

Косметологам на заметку

Сныть богата нерастворимой клетчаткой, кальцием, железом, витамином С и калием. Научное название растения — podagraria — возникло из-за того, что им лечили подагру. Сейчас для этого есть современные лекарства, но сныть по-прежнему применяют в народной медицине. Использовать в пищу сырыми можно только листья. Растение подходит в том числе для изготовления масок для лица.

ОБХОДИМ ЗА МИЛЮ

В справочниках о лекарственных растениях есть раздел с ядовитыми травами. Как правило, они растут далеко на болотах.

Вех ядовитый — одно из самых страшных растений умеренных широт. Содержит цикутоксин. Для смертельного отравления достаточно 50 мг свежей травы, для ребенка — и того меньше. Отравление сопровождается появлением судорог, головокружения, сонливости, жжением в кишечнике, тошнотой, параличом языка.

Болиголов пятнистый используется в медицине: он подавляет рост опухолей. Как лекарство обладает иммуностимулирующим, обезболивающим, успокаивающим, противосудорожным действием. Но это растение считается токсичным. В нем содержится кониин. Яд нарушает работу центральной нервной системы — небольшая доза может вызвать дыхательный коллапс.

Чистотел — одно из самых популярных лекарственных растений средней полосы и юга России. Используют его как противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное средство. Чистотел и препараты из него хорошо заживляют раны, справляются с грибковыми заболеваниями. Иногда настой или водный отвар чистотела применяют в микродозах при лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Однако в растении содержится сильный судорожный яд. При передозировке наступает паралич чувствительных нервных окончаний. При сильном отравлении — смерть от паралича сердечной мышцы.

Большинство ядовитых растений ужасно горькие. То есть в принципе они практически несъедобные. Но это не значит, что их надо пробовать на вкус. Употребляйте в пищу только те травы, которые точно можете определить.

БОРЩЕВИК БОРЩЕВИКУ РОЗНЬ

Сейчас часто пишут о борщевике Сосновского. Это разновидность, которую завезли к нам из других мест. Но в России испокон веков растет другой, полезный борщевик — сибирский. Два растения различаются по форме листа, по размеру: борщевик Сосновского огромный, листья тоже большие, похожие на лопухи, только круглые. Сибирский — обычное растение, которое на лугу будет не выше остальных. Борщевик сибирский мы применяем в пищу, кидаем в суп, засаливаем, засушиваем в приправы, а борщевик Сосновского надо обходить стороной и всеми силами истреблять, не давая ему размножаться дальше.

КОКТЕЙЛЬ «ДИКО ВКУСНО»