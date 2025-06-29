Как избежать солнечных ожогов и что делать, если они случатся

Лето — период, когда риск столкнуться с ожогами разного происхождения, резко вырастает. Ожог — одна из самых опасных бытовых травм. Неправильные действия в первые минуты могут усугубить повреждение, тогда как грамотная помощь — ускорить заживление. Поэтому необходимо знать, как действовать в случае ожога в зависимости от его вида и от степени тяжести. Об этом рассказывает доцент Пироговского университета, кандидат медицинских наук Ярослав Гурин.

Как рассказывает эксперт, первое, что нужно сделать – прекратить контакт с источником ожога. Источниками могут быть огонь, кипяток или пар — в этом случае нужно немедленно убрать пострадавшего от источника тепла. Если это химический ожог, вызванный кислотой или щёлочью, смойте вещество проточной водой в течение 15–20 минут. Это не распространяется на ожоги, вызванные негашёной известью и серной кислотой, которые вступают в реакцию с водой — сначала нужно удалить вещество сухой салфеткой. Наконец, при электроожоге сначала обесточьте его источник, иначе помогающий тоже пострадает.

После чего ожоговую поверхность нужно охладить, однако длительность и способы охлаждения зависит от степени тяжести ожога. Так, при ожоге 1–2 степени (покраснение, пузыри) подержите обожжённый участок под прохладной (не ледяной!) водой 10–15 минут. Лёд прикладывать нельзя — это вызовет обморожение тканей.

При ожоге 3–4-й степеней (глубокие повреждения, чёрная/белая кожа), не поливайте пострадавшее место водой! Накройте его стерильной повязкой и срочно вызывайте скорую

Ярослав Гурин советует не верить мифам:

«Давайте рассмотрим, что может случиться, если использовать неправильную технику при ожоге. Жиры (масло, крем) создают плёнку на коже — в результате тепло не уходит, ожог углубляется. Народные средства (яйцо, сметана, картошка) опасны риском занесения инфекции, а зелёнка/йод обожгут повреждённую кожу».

После охлаждения важно закрыть рану правильно. Идеально – чистой тканью или стерильным бинтом. При отсутствии бинта подойдет плёнка (пищевая/специальная гелевая салфетка). Если к месту прилипла одежда, отрывать ее не следует ни в коем случае. Обрежьте ткань вокруг ожога и накройте повязкой поверх.

Также можно дать пострадавшему парацетамол/ибупрофен (если человек в сознании), а при обширных ожогах (больше ладони) нужно давать ему пить воду малыми глотками до приезда врача. Не нужно вскрывать пузыри на месте ожога — это «природная повязка». Для заживления лёгких ожогов хорошо использовать пантенол или гелевые повязки. Однако глубокие ожоги лечат в стационаре — возможно, что пострадавшему понадобятся пересадка кожи и реабилитация.

Бывают ситуации, когда врачебная помощь требуется срочно.

Если ожог больше 5% тела (примерно 5 ладоней пострадавшего), поражены лицо, шея, суставы, гениталии.

Если человек получил химический/электрический ожог — даже если кажется неглубоким.

Необходимо также вызвать врача при признаках шока (бледность, слабость, спутанность сознания).

Летом в пляжный сезон актуальной становится проблема солнечного ожога и ожога от медуз.

Действия при солнечном ожоге очень похожи на таковые при термическом:

Охлаждение – приложите холодный компресс (мокрое полотенце) или примите прохладный душ. Увлажнение – нанесите гель с алоэ вера или легкий увлажняющий крем (без спирта и отдушек). Обезболивание – примите ибупрофен или парацетамол, если есть боль. Защита от обезвоживания – пейте больше воды. Защита кожи – избегайте солнца, носите свободную одежду из натуральных тканей. Не трогайте волдыри – если они появились, не вскрывайте их (чтобы избежать риска инфекции).

Обратись к врачу, если:

сильная боль, отек, температура;

крупные волдыри;

признаки теплового удара (тошнота, слабость, головокружение).

Для избежания солнечных ожогов очень важно соблюдать профилактические меры: использовать солнцезащитный крем (с SPF 30+), избегать солнца с 11:00 до 16:00.

При ожогах медузы первая помощь выглядит так:

Немедленно выйдите из воды – чтобы избежать повторных ожогов. Не трогайте пострадавшее место руками – остатки щупалец могут жалить. Промойте место ожога – только морской водой (пресная усилит боль и выброс яда). Удалите щупальца – аккуратно соскоблите тупым предметом (подойдут пластиковая карта, нож тыльной стороной). Нейтрализуйте яд (если возможно). С ядами большинства медуз справляются смесь соды с морской водой в консистенции пасты. Против некоторых видов медуз (например, "Португальский кораблик") эффективен 9% уксус. Не используйте спирт, мочу (вопреки расхожему мнению мочиться на место укуса ни в коем случае нельзя!), пресную воду – это ухудшит состояние. Примите любое антигистаминное средство (если есть зуд, отек) – супрастин, цетиризин. При сильной боли примите парацетамол/ибупрофен. Приложите на пострадавшее место лёд в ткани на 10-15 минут. Наблюдайте за симптомами – аллергия, тошнота, спазмы требуют срочной помощи.

Срочно к врачу следует обратиться, если ожог от медузы – на лице или шее, или если он занимает большую площадь. Если он сопровождается затрудненным дыханием, судорогами, рвотой. Если есть признаки анафилаксии (резкий отек, падение давления).

Для профилактики ожогов от медуз, находясь в море, смотрите под ноги, избегайте медуз, ныряйте в гидрокостюме или специальном защитном костюме.