За какое время на зубах образуется пленка из бактерий

Бактериальная пленка на зубах, которая может привести к появлению заболеваний полости рта, образуется примерно за 5-6 часов после чистки зубов, рассказала «Газете.Ru» врач, доцент кафедры терапевтической стоматологии, кандидат медицинских наук, заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева.

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Самыми распространенными стоматологическими заболеваниями являются кариес и пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Более 90% людей планеты страдает этими заболеваниями. Главной причиной кариеса и пародонтита являются микроорганизмы.

«Отдельная бактерия не вызовет пародонтит, для того чтобы проявились агрессивные свойства микроорганизмов, они должны объединиться между собой (это объединение называется биопленка). Пародонтит вызывается именно сформированными биопленками. Для окончательного формирования биопленки необходимо время — это примерно 5—6 часов, вот почему человек должен чистить зубы как минимум два раза в день (утром после завтрака, вечером перед сном), но если есть возможность почистить днем, то стоматологи, несомненно, одобрят это», — отметила Гусева.

Качественный гигиенический уход за ротовой полостью является важнейшим фактором в профилактике развития пародонтита.