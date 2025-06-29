Эксперт рассказал, какие вещи могут провоцировать усталость

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что недостаток энергии может быть вызван быстрыми углеводами, избытком кофе и даже беспорядком на рабочем месте и информационным перегрузом.

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Активность организма зависит от питания, отметил врач. Глюкоза является ускорителем для мозга, а фруктоза не даёт энергии.

Углеводы дают всплеск энергии, но быстрые углеводы, например овсяная каша, могут быстро сменяться «провалом» энергичности и резким ощущением усталости. Как отметил Хухрев, медленные углеводы (например, перловка) предпочтительнее для поддержания энергии.

Избыток кофе в рационе может спровоцировать усталость, одна чашка в день разрешена даже гипертоникам, две — оптимальное количество.

По словам врача, уровень бодрости также зависит от информационной нагрузки: соцсети и телевизор буквально засоряют мозг, лишая физических и психических сил.

«Всплеск энергии дают углеводы. Однако при употреблении быстрых (например, овсянки) скачок происходит достаточно резко и вскоре может быстро смениться "провалом". Поэтому нужно отдавать предпочтение медленным углеводам, которые содержатся в той же перловке», — посоветовал терапевт.

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