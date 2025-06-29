Названы лучшие жиросжигающие упражнения

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие жиросжигающие упражнения. Ее слова приводит Men Today.

На улице тренер рекомендовала бегать, ездить на велосипеде и прыгать на скакалке. Дома следует выполнять отжимания, приседания с прыжком и заниматься пилатесом. В зале необходимо делать берпи, прогулку фермера, приседания с гантелями, широкие приседания с гирями, а также плавать.

Эксперт подчеркнула, что регулярные тренировки позволять не так строго ограничивать рацион. При этом сочетание диеты и физических упражнений приводит к лучшим результатам, когда целью является потеря веса и сжигание жира.

Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский раскрыл главное правило тренировок. Он призвал учитывать три показателя: интенсивность тренировок (процент максимального веса, с которым человек может делать нагрузку), объем (количество упражнений, подходов на мышечную группу) и частоту выполнения упражнений.