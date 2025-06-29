Сколько воды в день надо пить и можно ли ее чем-то заменить

Каждый человек должен ежедневно выпивать достаточное количество воды. По одной их теорией - 30 миллилитров на 1 кг веса. Так ли это на самом деле, можно ли заменить воду другими жидкостями и чем опасно чрезмерное употребление воды - разбираемся вместе с экспертами "РГ".

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Общее количество воды в организме человека варьируется от 55 до 65% в зависимости от роста и веса, внутри клеток этот показатель доходит до 80%, рассказывает фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан.

Вода обеспечивает нормальное функционирование иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшает обмен веществ. Но в потреблении воды нужно соблюдать баланс: большое количество может понизить уровень натрия в крови, тем самым вызвав состояние слабости, головные боли и отеки, продолжает эксперт.

"Установленную норму в 30 мл на 1 кг веса подтверждают исследования. Дневная норма воды зависит от многих особенностей, но ее среднее значение колеблется от 1,5 до 1,8 л в день. Большую роль играет не только количество воды, но и качество. С возрастом защитные функции организма ослабевают, поэтому пожилым людям нужно исключить из рациона жесткую воду. Прежде всего, следует исключить во время готовки и простого питья водопроводную воду - она содержит остатки хлора и различные примеси, которые провоцируют болезни почек", - говорит Наталья Балан.

Есть мнение, что кипяченая вода более полезна, но это миф. На стенках чайника остается известь, а вода теряет все свои полезные свойства, продолжает она. Намного лучше подходят фильтрованная вода, которая содержит полезные микроэлементы. Польза соков и морсов не ставится под сомнение, однако некоторые люди полностью заменяют ими обычную воду - и это большая ошибка. Пакетированные соки обладают высоким гликемическим индексом - в них содержится много сахара. Для морсов характерна повышенная кислотность, что может неблагоприятно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, объясняет Наталья Балан. Пить квас тоже нужно с большой осторожностью: в перечне противопоказаний к употреблению, помимо сахарного диабета и цирроза печени, есть пожилой возраст. Квас не рекомендуется употреблять при гипертонии, а повышенное давление является наиболее частой проблемой среди пожилых людей. Наиболее безопасным напитком со вкусовой добавкой для пожилых считается чай.

Температура выпитой воды тоже имеет большое значение, отмечает Эксперт аналитического центра университета "Синергия", главный врач сети клиник "Инстамед" Ольга Рублева. Например, холодная вода медленнее всасывается, организм сначала выделяет тепло, чтобы вода согрелась. А теплая вода, наоборот, быстрее всасывается, поэтому, например, при простуде рекомендуется пить обильно теплую воду или чай.

По словам эксперта в области питания, врача терапевта, диетолога, нутрициолога Арины Маминой, рекомендация пить 30 мл воды на 1 кг веса - это усредненный ориентир. На самом деле потребность в жидкости зависит от множества факторов: уровня физической активности, климата, состояния здоровья и даже питания (например, если в рационе много сочных овощей и фруктов, воды может требоваться меньше).

Гарвардская школа общественного здоровья подчеркивает, что универсальной нормы не существует. Лучший показатель - чувство жажды. В расчет общего потребления жидкости входит не только чистая вода, А также напитки без сахара (чай, кофе, травяные отвары), жидкие блюда (бульоны, супы). молочные продукты (кефир, молоко, ряженка). Сладкие напитки (соки, лимонады, квас) не могут считаться полноценной заменой воде. Лучше добавить в воду фрукты, лимон, мяту - это отличные вариант для вкуса без лишних калорий.