Десять психологических установок, которые мешают похудеть

Для того, чтобы справиться с лишним весом, нужно работать не только над тем, чтобы больше двигаться и меньше есть, но и с психикой. Важно осознать свои страхи и установки и при необходимости обратиться к специалистам, считает сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Александр Дубинский.

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Он перечислил основные психологические установки, мешающие похудеть.

Первая - страх перемен. Тут речь о подсознательном страхе новых обстоятельств и жизненных изменений, который симулирует удерживать привычный вес, поскольку он оставляет человека в зоне комфорта.

Вторая - дефицит положительных эмоций. Тут все просто - если у человека мало радостей в жизни, еда остается чуть ли не единственным источником удовольствия.

Третье - чувство вины. То есть человек пытается подсознательно себя наказать, набирая лишний вес и усугубляя проблему.

Также к психологическим препятствиям можно отнести неосознанные выгоды от лишнего веса, низкую самооценку, потребность в защите, стресс и тревогу, желание казаться значимее и солиднее, расстройство питания, восприятие еды как источника успокоения и удовольствия.