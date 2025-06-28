В чем опасность купания после длительного загара

Купание сразу после длительного пребывания на солнце может грозить серьезными последствиями для здоровья, включая потерю сознания прямо в воде. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

По его словам, резкое погружение в прохладную воду вызывает сужение кровеносных сосудов и мгновенный отток крови от головного мозга, что провоцирует головокружение, слабость и кратковременную дезориентацию вплоть до обморочного состояния. Особенную осторожность стоит проявлять людям с заболеваниями сердца и повышенным артериальным давлением.

Кроме того, из-за перепада температур могут возникнуть мышечные судорог. Не лучшим образом купание после длительного пребывания на солнце скажется и на коже.

«Стоит также понимать, что ныряние после загара — это шок для кожи, которая воспалена после загара, даже если нет видимого покраснения. А холодная вода усиливает микротравмы, что приводит к шелушению и преждевременному старению. Кроме того, в морской воде соль дополнительно раздражает кожу», — добавил Вечтомов.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач порекомендовал соблюдать основные правила безопасности. Прежде всего, нужно медленно привыкать к температуре воды, входя в воду постепенно. Важно избегать водоемов с температурой ниже +18 градусов Цельсия, воздерживаться от купания после употребления алкоголя, поскольку это создает риск инсульта.

В Ноябрьске объявили об официальном открытии купального сезона, однако купаться можно только в определенных местах.