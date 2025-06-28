Блогер-миллионник ответила, почему подсчет калорий при похудении не работает

Блогер-миллионник поделилась с читателями «МК» лайфхаками стройности. Как рассказала звезда интернета Алина Левда, она долго изучала вопросы правильного питания и пришла к выводам, почему стандартные методы похудания не всегда работают. При этом нашла неожиданные лайфхаки, помогающие оставаться стройными. И они вообще оказались не связаны с самой едой.

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«По исследованиям Гарвардской школы общественного здравоохранения, до 80% людей, сидящих на диетах, возвращают вес в течение двух лет — потому что не меняется отношение к себе, не включается осознанность. Без неё даже самое «правильное питание» становится еще одной формой насилия над собой. Я пробовала разные пути. Но именно включенность, точечные телесные ритуалы, четкие внутренние сигналы — всё, что возвращает меня в тело — начали менять не только форму, но и ощущение себя», - рассказала Алина.

По словам блогера, она, например, попробовала программировать тело... через голос, и, по словам девушки, ей это помогло.

«Я использую аудио-капсулы, на них прослушиваю программирующие голосовые треки, которые создают в моем теле дофаминовую петлю стройности! Обычно слушаю каждый день, чтобы не сбиваться с курса», - раскрыла неожиданный метод звезда соцсетей.

Еще один способ, способствующий похудению, — закончить тренировку на определенной ноте.

«После тренировки я обязательно стою одну минуту в тишине с закрытыми глазами, при этом руки на животе. Это как поставить точку в предложении: всё, тренировка завершена, я в теле, я с собой. Этот микроритуал помогает мозгу зафиксировать состояние победы, а не «ну ладно, ещё надо вот это и то». В этот момент я чувствую: я живая, сильная, цельная. Это состояние хочется повторять — и тело начинает ждать этого времени», - поведала Левда.

Также некоторое время назад блогер открыла для себя еще неожиданный лайфхак, который изменил ее систему питания навсегда.