Когда чистить зубы: до или после завтрака

На протяжении долгих лет ведутся споры о том, когда стоит чистить зубы по утрам: до или после завтрака. В беседе с «Лентой.ру» на этот вопрос ответила врач-стоматолог, имплантолог, специалист по навигационной хирургии Наида Османова.

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Как отметила Османова, за ночь во рту значительно снижается выработка слюны. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий, которые содержатся в налете, вызывают неприятный запах и даже могут попадать в желудок вместе с первым приемом пищи, пояснила медик.

«Таким образом, чистка зубов до завтрака — это способ минимизировать бактериальную нагрузку на организм», — Наида Османова, врач-стоматолог, имплантолог.

Тем, кто чистит зубы после завтрака, врач посоветовала подождать полчаса после приема пищи. Дело в том, что многие продукты, к примеру фрукты, соки и кофе, содержат кислоты, которые временно размягчают эмаль. Если почистить зубы сразу после завтрака, то можно их механически повредить, но за полчаса слюна естественным образом нейтрализует кислоты, а на эмали восстановится пелликула, то есть тонкая пленка, добавила Османова.

Только после этого чистка зубов будет безопасной и действительно полезной

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