Какие физические упражнения могут понизить IQ

Физическая активность обычно ассоциируется с пользой для здоровья, но могут ли некоторые виды нагрузок навредить интеллекту? Учёные исследуют, как чрезмерные или неправильно подобранные упражнения влияют на наш мозг.

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Чрезмерные тренировки до истощения

Интенсивные нагрузки без достаточного отдыха, такие как марафоны или многочасовые тренировки без перерывов, могут привести к переутомлению. Это состояние снижает приток кислорода к мозгу, ухудшает концентрацию и память, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на когнитивных способностях, включая IQ.

Нагрузки с травмами головы

Спорт с высоким риском сотрясений, например, бокс или американский футбол, опасен для мозга. Повторяющиеся удары головы вызывают микротравмы, которые со временем нарушают нейронные связи. Это может привести к снижению интеллектуальных функций, особенно если не соблюдать меры предосторожности.

Недостаток восстановления после тренировок

Если физические нагрузки не сопровождаются полноценным сном и питанием, мозг не успевает восстановиться. Хронический дефицит сна и нехватка питательных веществ, таких как омега-3 или витамин B12, замедляют когнитивные процессы, что потенциально влияет на уровень IQ.

Перегрузка и стресс

Исследования показывают, что чрезмерный стресс от изнурительных тренировок повышает уровень кортизола, который при длительном воздействии разрушает клетки мозга, ответственные за память и мышление.

Риск боксёрского энцефалопатии

У боксёров, получавших множество ударов, наблюдалось снижение результатов тестов на интеллект из-за накопленных травм мозга, что подтверждается медицинскими наблюдениями.

Сон как ключ

Эксперименты доказали, что люди, спящие менее 6 часов после интенсивных нагрузок, показывают худшие результаты в тестах на логику, что может указывать на временное снижение когнитивных способностей.

Баланс важнее всего

Умеренные нагрузки, напротив, улучшают кровообращение и питание мозга, но перебор с интенсивностью без отдыха может обернуться обратным эффектом.