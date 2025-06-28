Когда и как правильно пить кефир

Кефир – ферментированный молочный продукт, обладающий множеством полезных свойств.

Давно уже доказано, что этот кисломолочный напиток, заквашенный с помощью кефирных грибков, даёт симбиоз множества микроорганизмов, молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Эксперты издания «Мойка78» рассказали, как и когда лучше всего пить кефир. В частности, они рекомендуют употреблять его спустя 20-30 минут после основного приёма пищи. Запивать этим напитком еду ошибочно, так как это грозит дискомфортом и тяжестью в желудке.

Причём наиболее оптимально пить кефир комнатной температуры, так как выпив, например, холодный напиток, можно получить раздражение слизистой желудка, а также столкнуться с другими неприятными ощущениями.

Кроме того, специалисты советуют употреблять свежий и натуральный кефир без добавок и консервантов.

«Для того чтобы увеличить пользу для организма, можно добавить в напиток ложку меда или корицы. Подобные ингредиенты усилят действие полезных бактерий», – резюмирует издание.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», диетолог Андрей Бобровский указал на опасность кефира. В этом продукте, пояснил он, содержится аминокислота триптофан, синтезирующая серотонин и мелатонин, из-за чего у некоторых людей может повыситься в организме кислотность.