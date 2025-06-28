Три ошибки, которые старят человека на 20 лет

Ситуация, когда пациент расстраивается каждый раз, проходя мимо зеркала, - достаточно частая. Об этом много говорят и пишут, отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Некоторые люди считают, что они сильно изменились "за последние два года". В частности, выглядят уставшими и постаревшими лет на 20.

"Живот выпирает, глаза потухли, нет уверенности в себе", - пишет врач в своем Telegram-канале, говоря о жалобах пациентов.

Она подчеркнула: прежде чем менять питание, бежать в спортзал и принимать добавки, надо проверить надпочечники. При их истощении, заниматься спортом вечером (после 16.00) не надо.

"Это провоцирует выработку кортизола, блокирует мелатонин и нарушает сон. Надо знать, что в стрессе кортизол долго держится на высоком уровне, "съедает" мышцы и замедляет работу щитовидки", - объяснила Диляра Лебедева.

Неправильный рацион - еще одна ошибка. Не всегда нужно переходить на питание 2-3 раза в день без перекусов и убирать углеводы.