Какую опасность для здоровья несет домашняя плесень

Высокий уровень влажности в доме создаёт благоприятные условия для появления плесени. Она может оказывать вредное воздействие на здоровье человека, особенно на дыхательную систему, кожу и слизистую оболочку глаз. Об этом, ссылаясь на врача-терапевта, кардиолога медицинской компании «СберЗдоровье» Роксану Портнову, пишет RT.

«Споры плесени имеют небольшой вес и легко попадают в дыхательные пути, что может привести к аллергическому риниту, синуситу, кашлю, бронхиальной астме. Среди проявлений со стороны глаз и кожи — воспаление слизистой оболочки глаз, аллергический конъюнктивит, дерматит, крапивница, экзема», — отметила эксперт.

Плесень может усугубить симптомы существующих хронических недугов, включая бронхит, эмфизему, хроническую обструктивную болезнь лёгких и бронхиальную астму. Грибок негативно отражается и на иммунной системе, вследствие чего повышается восприимчивость организма к различным инфекциям. Вдыхание токсичных веществ также приводит к различным симптомам.