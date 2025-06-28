Какое растительное молоко лучше выбрать для поддержания организма

В сети все чаще обсуждают недостатки коровьего молока и его более полезные альтернативы. Чем советуют заменить популярный продукт, выясняла «Вечерняя Москва».

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Коровье молоко, согласно утверждениям специалистов, небезопасно для аллергиков. В нем содержится белок казеин — частая причина негативных реакций организма, а также лактоза — молочный сахар.

Поддержим иммунитет

Кокосовое молоко положительно влияет на иммунитет, сердечно-сосудистую систему, метаболизм и помогает в борьбе со стрессом. Однако из-за высокой жирности может привести к избыточному весу.

Цена: 160 рублей/1 л.

Снижаем вес

Банановое молоко помогает в похудении, укреплении костей и профилактике мочекаменной болезни. Однако злоупотреблять им не надо — оно может вызвать аллергическую реакцию.

Цена: 180 рублей/1 л.

Заряд витаминов

В миндальном молоке содержится целый набор витаминов: В2, В12, D и Е. B2 полезен для зрения, его недостаток вредит коже и слизистым оболочкам. Однако малышам такое молоко не рекомендуется — у них может возникнуть аллергическая реакция.

Цена: 189 рублей/1 л.

Крепче зубы

Соевое молоко укрепляет кости, эмаль зубов, ногти, волосы; снижает выраженность симптомов ПМС и поддерживает организм в период климакса. Снижает холестерин, сокращает время регенерации клеток, способствует нормализации работы сердца и улучшает состояние сосудов. Однако пациентам с онкологией и панкреатитом от его употребления лучше отказаться.

Цена: 179 рублей/1 л.

Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

— Дело в том, что растительное молоко содержит в себе полезные элементы того продукта, из которого оно было сделано. Например, в миндальном будет много магния и витамина Е. При этом стать полноценной заменой обычному молоку оно никак не сможет. Ведь это просто другой продукт — более диетический, без животного жира.

При этом ряд исследований показал, что замена коровьего молока на соевое может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Вечерняя Москва» выяснила, стоит ли полностью убрать из рациона натуральное молоко и отдать предпочтение растительному.

Ранее Соломатина также рассказала «ВМ», можно ли в домашних условиях проверить качество молока и других молочных продуктов.