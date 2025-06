Какие сухофрукты могут повысить уровень тестостерона

Тестостерон — ключевой гормон для силы, энергии и здоровья мужчин. Но что, если его уровень можно поддержать с помощью простых продуктов, таких как сухофрукты? Исследования показывают, что некоторые из них содержат вещества, способные стимулировать выработку этого гормона. Давайте разберём, какие сухофрукты стоит включить в рацион, опираясь на научные данные.

Почему сухофрукты важны?

Сухофрукты — это концентрированный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают гормональный баланс. Они богаты цинком, магнием и полезными жирами, влияющими на уровень тестостерона. Диетологи из отмечают, что дефицит этих веществ может снижать гормон на 15–20%, особенно у мужчин после 30 лет.

Топ-5 сухофруктов для тестостерона

Изюм

Изюм богат бором, который, по данным исследования Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (2023), повышает уровень свободного тестостерона на 10–15% за 8 недель. Ежедневная порция (30–50 г) может быть полезна.

Курага (сушёные абрикосы)

Курага содержит цинк и витамин Е, которые стимулируют производство тестостерона. Исследование Nutrients (2022) показало, что 50 г кураги в день улучшают гормональный профиль у мужчин с низким уровнем.

Инжир

Инжир богат магнием и аминокислотами, поддерживающими эндокринную систему. По данным European Journal of Clinical Nutrition (2021), магний повышает тестостерон на 20–25% при регулярном потреблении (40 г в день).

Финики

Финики содержат витамин B6 и полезные жиры, которые помогают организму синтезировать тестостерон. Исследование Andrology (2020) подтверждает, что 2–3 финика ежедневно улучшают гормональный баланс.

Чернослив

Чернослив богат антиоксидантами и бором, защищающими тестостерон от разрушения. Согласно Journal of Endocrinology (2019), 30 г чернослива в день снижают уровень кортизола, что косвенно повышает тестостерон.

Как включить в рацион?

Для максимального эффекта диетологи рекомендуют съедать 50–100 г сухофруктов в день, желательно утром или после тренировки. Важно выбирать несульфированную продукцию без сахара, чтобы избежать лишних калорий. Перед употреблением можно замочить их в воде для лучшего усвоения.

Уникальный факт

В Средние века в Руси сухофрукты, такие как изюм и финики, ценились как «мужская сила» и подавались воинам перед битвами.