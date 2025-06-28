Чем вредна сладкая вата для здоровья ребенка

Покупка сладкой ваты у уличных продавцов может представлять серьезную угрозу для здоровья ребёнка.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил профессор Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

Пот его словам, когда во время прогулки по парку, скверу или набережной ребёнок просит купить ему сладкую вату, мало кто из родителей задумается, вредно это или нет.

При этом он признал, что такая вата действительно даёт заряд энергии, повышает настроение. Но на этом, добавил он, плюсы заканчиваются.

«Улица – это всегда пыль, от которой невозможно избавиться, – напомнил медики. – Кроме того, улица – это ещё пыльца цветущих рядом растений, которая может попасть в лакомство и вызвать аллергию. Ну и ко всему прочему далеко не всегда уличный продавец имеет санитарную книжку»

Также, подчеркнул Гильденскиольд, сейчас модно добавлять в сладкую вату пищевые красители и ароматизаторы. Это красиво, детям нравится, но, если они предрасположены к аллергическим реакциям, родители должны взвесить, нужны ли такие дополнительные нагрузки на иммунную систему.

По словам специалиста, не стоит забывать и то, что одна порция ваты содержит около 10 граммов сахара, что при частом употреблении увеличивает риск развития диабета. В этой связи он посоветовал родителям не позволять детям употреблять её в пищу систематически.

«Сейчас очень много детей предрасположены к диабету, поскольку едят очень много сладкого и неполезного. Сахарная вата – ещё один пункт в списке вкусной, но крайне неполезной еды. Покупать её систематически несколько раз в день, да ещё и ежедневно – точно не стоит», резюмировал доктор медицинских наук.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-эндокринолог Мария Калошина назвала ключевой признак сахарного диабета.