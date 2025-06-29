Как защититься от многих недугов и жить долго

В последнее время у специалистов вошел в моду новый термин: "здоровьесбережение". Звучит не очень складно, но главное - суть: речь идет о том, чтобы как можно дольше оставаться активным и здоровым. Этой теме было посвящено несколько сессий на ПМЭФ-25. О различных факторах, влияющих на долголетие, "РГ" - Неделе рассказал врач-кардиолог, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.

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Что может врач и что - пациент

Генетика решает многое. Но даже если человеку "не повезло" с наследственностью, во многих случаях справится современная медицина.

"Современные лекарства способны держать уровень липопротеидов низкой плотности под контролем и отодвинуть дебют ишемической болезни сердца, стабилизировать артериальное давление и снижать хроническое воспаление в сосудах. Без такого лечения риск инфаркта и инсульта повышается уже в более молодом возрасте", - отметил доктор Розанов.

Согласитесь - очень удобно: соблюдаем одни и те же простые правила и защищаемся от разных болезней.

При этом, если мы хотим жить долго и счастливо, уповать только на медицину глупо. Не менее важную роль играет то, насколько мы бережно относимся к своему организму. Ведь и уровень холестерина, и скорость, с которой "изнашиваются" сердце и сосуды, и многое другое во многом зависит от нашего образа жизни - от того, что мы едим и пьем, сколько двигаемся, как отдыхаем и спим.

Факторы риска развития основных неинфекционных хронических заболеваний известны. Хорошая новость - они во многом совпадают для разных патологий. Согласитесь - очень удобно: соблюдаешь четкие и простые правила и одновременно снижаешь риск сразу нескольких опасных заболеваний.

Правила здоровой жизни

"В Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков мы сформулировали основные правила здоровой жизни, всего их 10", - рассказал Александр Розанов (см. рисунок).

"Казалось бы, все просто. Но хочу подчеркнуть, что должен работать весь этот каскад. Если, скажем, вы бросаете курить, но не следите за питанием, не двигаетесь и у вас лишний вес, вряд ли что-то получится. Важно придерживаться всех 10 правил. Что касается стресса, избегать его не нужно, да в современном мире это и невозможно, но стоит научиться управлять стрессовыми факторами", - советует доктор Розанов.

Что есть

Многие пункты из списка связаны между собой. Например, если правильно едим и активно двигаемся - легче держать под контролем вес, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

"Самая типичная ошибка в питании, как показало исследование сердечно-сосудистых заболеваний ЭССЕ-РФ-2, - это избыток соли, чем грешит каждый второй. Достаточно убрать солонку со стола, снизить количество соли до 5 граммов в сутки, и снижается риск гипертонии", - рассказал Розанов.

Еще один совет по питанию - не менее 500 граммов зелени, овощей и фруктов в день. Главный принцип - разнообразие в тарелке, и чем меньше переработанных продуктов, тем лучше.

Что пить

Сейчас не про алкоголь (хотя свести к минимуму спиртное тоже важно). Общая ошибка: мы пьем много кофе, чая, сладких напитков, а обычной воды "недопиваем". Результат хронического недостатка влаги - проблемы с пищеварением, почками, сердцем. Один из признаков - "беспричинные" головные боли.

"Что касается питьевого режима, помните, пожалуйста, что человек должен выпивать в день 30 мл жидкости на 1 килограмм идеального веса", - отметил эксперт.

Спите досыта

О важной роли сна стали много говорить в последние годы, когда были получены научные данные, что полноценный ночной отдых помогает сохранять здоровыми сосуды и защищает мозг от преждевременного старения. Именно во время сна из мозга удаляются продукты его жизнедеятельности, которые, накапливаясь, приводят к нейродегенеративным заболеваниям. Чтобы сон был здоровым, необходимо вечером отказаться от гаджетов - их синий свет нарушает засыпание. Но, положа руку на сердце, кто из нас это соблюдает? Кстати, спать надо в полной темноте.

Как расстаться с сигаретой

"Отказ от курения - очень важный пункт. Сказать легко, а выполнить - увы, нет. Но если это удается, - уже через год вдвое снижается риск сосудистых заболеваний, исчезает одышка, улучшается сон", - говорит Розанов.

Сложность в том, что зависимость от никотина у курильщиков с большим стажем может быть настолько сильна, что все усилия бросить оказываются тщетны.

"Действовать можно по-разному. Чтобы преодолеть болезненную зависимость, одни выбирают радикальный способ. Назначают дату отказа и решают: утром проснулся, и все. Терпят "ломку", ухудшение психоэмоционального фона. Но такой подход удается далеко не каждому, - говорит доктор. - Второй вариант - постепенный отказ, например, сокращать количество сигарет. Тут может помочь никотинзаместительная терапия".

Розанов рекомендует не отказываться от помощи врача:

"Если я не могу уверенно добиться у больного отказа от курения, я стараюсь минимизировать вред, предложив вместо сигареты менее вредную альтернативу. У заядлых курильщиков это никотинзаместительная терапия или бездымные продукты с нагреванием табака. Грамотный подход к пациенту вдвое увеличивает шансы на успешный результат".

Сколько надо двигаться

Стандартная рекомендация: 150 минут умеренной активности в неделю, но некоторые специалисты считают, что нужно не менее 300 минут нагрузки.

Ориентируемся на возраст:

после 60 лет - достаточно 150 минут умеренной активности и 75 - интенсивной в неделю;

до 60 лет - 300 минут умеренной аэробной активности и 150 минут интенсивной в неделю.