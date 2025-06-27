Перечислены продукты, которые должны быть в летнем рационе

Летом необходимо есть салаты и пить кисломолочные продукты, чтобы избежать перегрева, заявила врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

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В разговоре с газетой «Известия» она отметила, что заставлять себя есть не стоит. Лучше выбирать лёгкие продукты, такие как овощи, фрукты, ягоды и зелень. Они богаты витаминами и клетчаткой, а также содержат много воды, что особенно важно в жару.

Врач рекомендовала в летний период употреблять салаты с добавлением белковых продуктов (яйца, рыба, морепродукты, курица) и отдавать предпочтение лёгким заправкам — оливковому маслу или лимонному соку вместо майонеза и жирных соусов.

Кроме того, кисломолочные продукты, такие как айран, тан и кефир, также отлично подойдут для летнего рациона. По словам медика, они утоляют жажду и способствуют пищеварению. Морепродукты и рыба являются идеальными источниками белка и полезных жиров.

«Летом организму нужно меньше калорий и больше воды. Прислушивайтесь к своему телу, не перегружайте его тяжёлой пищей и не пейте сладкие напитки «для бодрости». Лёгкость, простота и сезонность — вот что важно в летнем питании», — заключила эксперт.

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