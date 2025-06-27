Эксперт объяснил, почему у мужчин падает уровень тестостерона

В последние несколько десятилетий уровень тестостерона у мужчин снизился на 20-30%. Этот процесс вызывает беспокойство, ведь низкий уровень этого гормона может негативно сказаться на физической работоспособности и общем качестве жизни.

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Что стоит за этим тревожным трендом? RuNews24.ru попробует разобраться с помощью эксперта в области биохакинга — Марии Молоствовой.

По словам Марии Молоствовой, существует множество симптомов, которые могут указывать на низкий уровень тестостерона, в том числе:

низкое либидо;

усталость и депрессия;

потеря мышечной массы.

Кроме того, недостаток тестостерона может способствовать развитию остеопороза, ожирения, болезням сердца и эректильной дисфункции. Как отмечает Мария:

«В среднем у современных мужчин уровень тестостерона почти на 1/4 меньше, чем у их дедов».

По мнению Молоствовой, ключевые причины снижения уровня тестостерона связаны с изменением образа жизни, питания и окружающей среды.

«Современные мужчины сталкиваются с множеством факторов, которые негативно влияют на гормональный фон», — говорит Мария.

Ксеноэстрогены — химические соединения, которые имитируют эстроген в организме, играют значительную роль в снижении тестостерона. Они содержатся в пластиковых упаковках, чистящих средствах и даже в средствах личной гигиены.

«Проще говоря, тот пластик, который мы используем каждый день, может подрывать наше здоровье, — поясняет эксперт. — Это крайне важный аспект».

Увеличение жировой ткани в области живота приводит к тому, что тестостерон превращается в эстроген, что не только уменьшает уровень тестостерона, но и приводит к увеличению грудной железы и снижению потенции. Исследования показывают, что уровень тестостерона напрямую зависит от окружности талии, которая не должна превышать 94 см у мужчин, и 88 см у женщин.

Мария отмечает, что недосып тоже снижает уровень тестостерона:

«Пятичасовой сон может уменьшить тестостерон на 10-15%».

Кроме того, стрессовые ситуации генерируют кортизол, который также может негативно воздействовать на уровень тестостерона, хотя, по словам эксперта, умеренный стресс от тренировок — это исключение.

Недостаток витамина D также оказывает влияние на уровень тестостерона.

«Оптимальный уровень витамина D должен составлять 50-70 ng/ml», — добавляет Молоствова.

Не спешите принимать тестостероновые препараты! Мария Молоствова советует сначала оптимизировать свой образ жизни, перерабатывая свой рацион, увеличивая физическую активность и уменьшая стресс. Ведь наилучший способ поддерживать здоровье — это естественные методы!