Врач предупредил об опасности чрезмерно острых соусов

Врач отделения неотложной помощи Аллан Капин предупредил, что употребление чрезмерно острых соусов может быть смертельно опасным. Его слова приводит Daily Mail.

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Врач уточнил, что угроза для жизни небольшая, но полностью она не исключена. Дело в том, что в перце содержится потенциально токсичное вещество капсаицин, которое и придает продукту острый вкус. По словам Капина, в больших количествах оно дает нагрузку на сердце, вызывает ишемию и может спровоцировать инфаркт.

Врач добавил, что опасна не только экстремально острая пища, но и привычка регулярно добавлять перец во все блюда. Он пояснил, что любовь к пикантной пище со временем может нарушить пищеварение и иногда даже повысить риск рака пищевода или желудка.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала пожилых людей сократить потребление молока. По ее словам, после 60 лет этот напиток повышает риск рака печени.