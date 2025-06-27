Какие продукты могут способствовать улучшению питания

Определённые продукты могут способствовать улучшению питания. Вот что каждую неделю советует покупать Тара Коллингвуд, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог и соавтор книги «Плоский живот для чайников» (Flat Belly Cookbook for Dummies).

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Сливочное масло. Диетолог любит есть взбитое солёное масло. Как минимум потому, что оно легче намазывается на хлеб.

Овощи. Эксперт предпочитает брать морковь, перец, шпинат, брокколи, кудрявую капусту, цветную капусту.

Цельные фрукты. В них много натуральных сахаров, клетчатки, витаминов и полифенолов.

Семена и орехи. Они дают растительный белок, полезные жиры, необходимые микроэлементы.

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Яйца. Это полноценный белок с высокой биодоступностью. Ещё яйца богаты полезным для здоровья мозга и печени холином.

Сложные углеводы. Они включают бобовые, цельнозерновой рис, киноа, овёс, ячмень.

Простые молочные продукты. Специалист в области питания рекомендует покупать простой греческий йогурт, простое молоко и творог. Избегайте ароматизированных и нежирных сортов.

Бобовые. Например, это чёрная фасоль, чечевица, нут, сладкий картофель. В них много клетчатки и растительного белка.

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