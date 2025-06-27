Чем опасны тату для здоровья

Процесс нанесения татуировки может повысить риск возникновения рака кожи, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

«Механические и термические травмы кожи, приводящие к образованию рубцов, на фоне которых возможно развитие злокачественного процесса, можно отнести к факторам, повышающим риск возникновения новообразований кожи. При нанесении татуировок происходит механическое повреждение кожи, что тоже может повышать риск злокачественного новообразования кожи», – объяснил врач.

Однако рак кожи представляет собой редкое неинфекционное осложнение нанесения тату. Гораздо чаще после процедуры можно столкнуться c аллергией на пигменты, масла и заживляющие пленки. Эти реакции могут проявляться в виде контактного дерматита, анафилактических реакций, фотодерматита.