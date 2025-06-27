Чем опасны тату для здоровья

Тату могут повысить риск возникновения рака кожи
Процесс нанесения татуировки может повысить риск возникновения рака кожи, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.
«Механические и термические травмы кожи, приводящие к образованию рубцов, на фоне которых возможно развитие злокачественного процесса, можно отнести к факторам, повышающим риск возникновения новообразований кожи. При нанесении татуировок происходит механическое повреждение кожи, что тоже может повышать риск злокачественного новообразования кожи», – объяснил врач.
Однако рак кожи представляет собой редкое неинфекционное осложнение нанесения тату. Гораздо чаще после процедуры можно столкнуться c аллергией на пигменты, масла и заживляющие пленки. Эти реакции могут проявляться в виде контактного дерматита, анафилактических реакций, фотодерматита.
«Инфекционные осложнения могут возникнуть при неправильном нанесении татуировки (при использовании нестерильных красителей и инструментария, несоблюдении мер асептики и антисептики персоналом, наносящим татуировки), и при неправильном уходе за раной. После нанесения татуировки следует правильно ухаживать за кожей в данном месте. Необходимо очищать кожу средствами с антибактериальным эффектом (очищающие гели, мыло). Средства на основе спирта не рекомендуется использовать. Правильно обрабатывать место татуировки ранозаживляющим кремом (обычно на основе декспантенола), защищать татуировку повязкой от грязи и пыли при прогулках или работе. Лучше всего избегать на время заживления бани, сауны, бассейна, старайтесь не чесать и сдирать образующиеся корки», – заключил врач.