Почему стоит заменить обычную щетку электрической

Привычная зубная щетка может повредить десна и эмаль при сильном давлении на зубы. Чтобы этого избежать следует сменить классическую щетку на электрическую или ультразвуковую, они отключаются при слишком сильном нажатии на зубы, таким образом препятствуя их повреждению, рассказала «Газете.Ru» стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.

«Да, обычная щетка может отлично справляться со своей задачей при правильной технике чистки. Но электрическая и звуковая щетки нередко оказываются удобнее, особенно для детей, пожилых людей или тех, кто не может тщательно контролировать силу нажатия и движения. Умные модели могут сами сигнализировать, когда пора менять зону чистки, а некоторые даже регулируют интенсивность, чтобы не травмировать эмаль. Если у вас мало времени или сил на «выметающие движения», возможно, стоит дать шанс более технологичной щетке», — описала доктор.

Кроме того, щетинки обычной щетки могут быстрее деформироваться из-за неправильного использования. В итоге они могут расходиться в стороны, терять упругость и просто перестают качественно очищать поверхность зуба.