Фитнес-тренер Амбарцумян назвал упражнения, которые стоит исключить после 50 лет

Вечерняя Москва

Большинству людей в зрелом возрасте грозит перегрузка сердца и сосудов, если, как и в молодости, они продолжат выполнять привычные для себя упражнения. В большинстве современных фитнес-клубов можно пройти тестирование, но не у всех есть желание и возможность заниматься с тренером, который будет внимательно контролировать нагрузку подопечного, поэтому лучше самостоятельно заранее исключить факторы риска. Какие упражнения не стоит выполнять после 50 лет, «Вечерней Москве» рассказал фитнес-тренер Армен Амбарцумян.

Фитнес-тренер назвал упражнения, которые стоит исключить после 50 лет
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Почему очень важно изменить нагрузку

По его мнению, для того чтобы скорректировать физическую нагрузку в 50+, существует ряд веских причин:

  • физиологические изменения;
  • уменьшение мышечной массы (саркопения);
  • снижение гибкости суставов;
  • возрастные изменения опорно-двигательного аппарата (остеопороз, артрит);
  • снижение выносливости и восстановления сердечно-сосудистой системы, а также замедление обмена веществ.

Что будет, если этого не сделать

Повреждения суставов и связок (растяжения, разрывы) также могут дать о себе знать, так как с годами наш организм изнашивается, отметил фитнес-тренер.

— А обострение хронических заболеваний нужно иметь в виду в первую очередь, — подчеркнул Амбарцумян.

Какие тренировки стоит исключить:

Высокоударные кардиотренировки:

  • Бег по асфальту, прыжки, скакалка — все это та самая высокая осевая нагрузка, которая вредна для суставов и позвоночника.

Чем заменить:

  • ходьба;
  • скандинавская ходьба;
  • плавание;
  • велосипед.

Повороты и скручивания с нагрузкой:

  • Подъемы корпуса с поворотом и махи гирей являются опасностью для позвоночника, особенно для поясницы.

Чем заменить:

  • упражнения на пресс без скручиваний;
  • планка;
  • упражнения на стабилизацию корпуса.

Плиометрические/высокоинтенсивные тренировки (HIIT, берпи):

  • Резкие прыжки и выпрыгивания — это огромная нагрузка на колени и ахилловы сухожилия.

Чем заменить:

  • медленный темп;
  • контролируемая работа с адекватными паузами.

Асаны и упражнения на большую гибкость:

  • Шпагаты, глубокие упражнения на растяжку — они создают риск надрывов и травм.

Чем заменить:

  • легкая динамическая растяжка;
  • стрейчинг в разумных пределах.

К каким упражнениям стоит относиться с осторожностью:

  • подъемы ног в висе — создают высокую нагрузку на поясницу;
  • классические скручивания на пресс — часто вызывают боль в спине;
  • глубокие приседания с весом — создают риск для коленей и спины;
  • жим стоя (армейский жим) — из-за него возникает компрессия позвоночника;
  • бег на длинные дистанции или по твердой поверхности — влияет на травматизацию суставов.

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