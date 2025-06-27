Какая жирная еда поможет очистить организм

Строят клетки, изолируют нервные окончания и участвуют в синтезе гормонов - все это про жиры, которые "критически важны для организма", подчеркнул в своем телеграм-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Полезные жиры в сочетании с клетчаткой помогают не только выглядеть лучше, но и вывести и организма лишний холестерин, передает Mirror со ссылкой на врачей.

"Авокадо с яйцом - один из лучших вариантов завтрака", - цитирует издание медиков.

Сергей Вялов, в свою очередь, предупредил, что при нехватке в рационе жиров часто возникают проблемы с гормональным фоном. И не только.

Он также посоветовал обратить внимание на баклажаны.

"Пигменты антоцианы в них защищают сердце и мозг, а клетчатка снижает холестерин", - уточнил врач.

Защищает человека от преждевременного старения - ликопин. Его много в помидорах. А огурцы, состоящие на 95% из воды, "идеальны для гидратации и снятия отеков", пишет Сергей Вялов.

Кроме того, есть три причины включить в рацион болгарский перец. Он является рекордсменом по витамину С, помогает лучше усваивать железо, защищает кожу.