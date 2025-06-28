От каких факторов зависит рост человека?

Рост человека, говорят ученые, зависит от внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы – это, прежде всего, генетика. А внешние факторы, которые могут сказаться на росте – это и экология, и стресс, и многое другое. Подробнее об этом рассказал Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Минздрава России.

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По словам специалиста, ведущую роль в этом вопросе играют гены. Примерно на 60-80% рост определяется наследственностью: если родители высокие, с большой вероятностью ребенок унаследует их рост. Известны сотни генов, оказывающих влияние на рост, в том числе те, которые регулируют рост костей и хрящей.

Фактор номер два – гормоны. Даже хорошая наследственность не исключает влияния гормонов. Главный стимулятор роста – гормон соматотропин, который вырабатывается гипофизом. Именно благодаря ему кости и хрящи удлиняются, особенно в детстве и подростковом возрасте. Важны тиреоидные гормоны, которые производятся в щитовидной железе: их дефицит в детстве может привести к задержке роста. Влияние оказывают и половые гормоны, тестостерон и эстрогены – они ускоряют рост в пубертатном периоде, а затем закрывают зоны роста в костях, останавливая его.

Среди внешних факторов, замедляющих рост – плохая экология и болезни. В ряду таких хронических патологий – болезни почек или целиакия, например. Кроме того, психологический стресс может сказаться на росте (у детей в неблагополучных семьях, как пример) – поскольку способен подавлять выработку гормонов.

Стать выше во взрослом возрасте уже не получится. Зоны роста закрываются, как правило, к 18-25 годам. Кости растут в длину за счет зон роста – эпифизарных пластинок – это хрящевые «прокладки» концов трубчатых костей. Под действием гормона роста хрящевые клетки делятся, костенеют – и человек становится выше. Но к 18–25 годам эти зоны окостеневают и закрываются.